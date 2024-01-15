Osmaniye'de Şehitlere Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımları tespit etti. Mehmet T. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Osmaniye'de sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından şehit olan askerlere yönelik, sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda inceleme başlatan polis, sosyal medya hesabı kullanıcısının Mehmet T. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE