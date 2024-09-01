Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de silahlı kavga: 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olay dün gece, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö. silahla evli ve 2 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü (26) vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Ali Çağrı Ö. olay yerinde gözaltına alınırken, kaçan abi Osman Ö. sabah saatlerinde Düziçi Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Osman Ö. ve kardeşi Ali Çağrı Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Samet Avcıtürk ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Asri Mezarlığına defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

osmaniye 3-sayfa Düziçi Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title