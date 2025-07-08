Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Osmaniye'de Valilik Kompleksi yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çatışma anı vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Valilik Kompleksi dışında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken olay anı bir vatandaşı cep telefonuna kamerasına yansıdı. Çatışma ortasında kalan vatandaşlar korkudan park halinde bulunan araçların arkasına saklandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. - OSMANİYE