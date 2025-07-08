Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Valilik Kompleksi yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı vatandaşların cep telefonuna yansıdı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Osmaniye'de Valilik Kompleksi yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çatışma anı vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Valilik Kompleksi dışında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken olay anı bir vatandaşı cep telefonuna kamerasına yansıdı. Çatışma ortasında kalan vatandaşlar korkudan park halinde bulunan araçların arkasına saklandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.