Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Düziçi ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan şahısların karşılaşmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada silahların ateşlenmesi sonucu iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan Ali T. ve Mehmet K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şahısların tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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