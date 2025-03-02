Osmaniye'de Silahlı Kavga: 11 Kişi Tutuklandı
Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat'ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE