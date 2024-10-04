Osmaniye'de Silahla Öldürülen At Yol Kenarına Bırakıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahla vurularak öldürülen atı yol kenarına bıraktılar.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü mevkiinde yolun kenarında telef olmuş şekilde bırakılan atı gören köylüler, atın bulunduğu alandan kaldırılmasını istedi. Ölen ve yol kenarına bırakılan atın vücuduna isabet eden kurşunlarla öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE