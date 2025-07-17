Osmaniye'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Osmaniye'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 5 tabanca, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Narkotik köpeklerle adreslerde yapılan aramalarda, 5 seri numaraları kazınmış tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 kilo 124 gram kubar esrar ve 308 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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