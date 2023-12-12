Osmaniye'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de polisin silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 33 silah, silah parçaları ve torna malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 24 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 bin 641 tabanca mermisi, 42 kuru sıkı tabanca mermisi, 62 fişek, 2 bıçak, 1 kılıç ve silah parçaları, torna malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 16 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE