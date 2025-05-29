Osmaniye'de Şiddetli Yağmur Hayatı Felç Etti

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken bazı vatandaşlarda yağan yağmurda aracını yıkadı.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu hayat normale döndü. - OSMANİYE