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Osmaniye'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Osmaniye'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında gelmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkisinde meydana geldi. Bülent H. idaresindeki 33 APS 178 plakalı tırın dorse kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Aracın dorsesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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