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Osmaniye'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı

7 Aralık 2023 13:02 Son Güncelleme: 13:04 Abone Ol

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir tankerde yangın çıktı. Sürücü, yangını fark ederek tankeri yolun kenarına çekti ve itfaiyeye bildirdi. Yangın kontrol altına alındı ancak tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.