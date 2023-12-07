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Osmaniye'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir tankerde yangın çıktı. Sürücü, yangını fark ederek tankeri yolun kenarına çekti ve itfaiyeye bildirdi. Yangın kontrol altına alındı ancak tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tankerde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Gaziantep- Adana (TAG) Otoyolu Düziçi Mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, yolun kenarına çektiği tankeri dorseden ayırarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Tarsus Adana İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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