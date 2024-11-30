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Osmaniye'de Seyir Halindeki Araç Üzerinde Dans Eden Genç Kameralara Yansıdı

Osmaniye'de Seyir Halindeki Araç Üzerinde Dans Eden Genç Kameralara Yansıdı
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Osmaniye kent merkezinde bir gencin seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak dans ettiği anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde gencin canını hiçe sayarak dans etmesi dikkat çekti.

Osmaniye'de bir şahsın seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye kent merkezinde D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, seyir halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti. Başka bir araçta bulunan vatandaş, önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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