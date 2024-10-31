Osmaniye'de serada yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir sera çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Osmaniye yolu üzerindeki bir serada yangın çıktı. Plastik malzemelerin bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında serada hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE