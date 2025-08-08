Osmaniye'de Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Osmaniye'de Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Düziçi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasibe G. idaresindeki 01 KD 493 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
