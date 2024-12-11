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Osmaniye'de Sahte Altın Operasyonu: 310 Çeyrek Altın Ele Geçirildi

Osmaniye'de Sahte Altın Operasyonu: 310 Çeyrek Altın Ele Geçirildi
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Osmaniye'de jandarma ekipleri, sahte altın satıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 310 çeyrek altın ele geçirdi.

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de jandarma ekipleri, sahte altın satıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL değerinde izinsiz basılmış 310 çeyrek altın ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte altın satıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Kent merkezinde Ö.B.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk Lirası olan 310 çeyrek altın ele geçirildi.

İş yeri sahibi Ö.B.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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