Osmaniye'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında; oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, arka yolcu koltuğunun altından seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü Hanife Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE