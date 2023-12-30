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Osmaniye'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan ticari araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altından seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü Osman S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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