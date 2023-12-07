Osmaniye'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız silah bulundu. Sürücü tutuklandı.

Osmaniye'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan sürücü N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE