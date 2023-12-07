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Osmaniye'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Osmaniye'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız silah bulundu. Sürücü tutuklandı.

Osmaniye'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan sürücü N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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