Osmaniye'de Ruhsatsız Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan 2 Kişi Yakalandı

Osmaniye'de ruhsatsız pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açarak, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'de ruhsatsız pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açarak, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriyede, Rauf Bey Mahallesi'nde rastgele havaya ateş açarak kaçan, korku ve paniğe neden olan, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen Ö.C.S. (18) ve M.A.T. (18), adreslerine düzenlenen baskınlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise suç aleti ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - OSMANİYE