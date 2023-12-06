Osmaniye'de Roma dönemine ait gümüş sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma dönemine ait gümüş sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Toplamda 80 adet gümüş sikke ve tarihi obje bulundu.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Roma dönemine ait gümüş sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Kaçakçılık ile Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Toprakkale ilçesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait toplam 80 adet gümüş sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE