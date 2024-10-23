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Osmaniye'de Rögar Kapağı Hırsızları 177 Saatlik Güvenlik Kamerası İncelemesiyle Yakalandı

Osmaniye'de Rögar Kapağı Hırsızları 177 Saatlik Güvenlik Kamerası İncelemesiyle Yakalandı
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Osmaniye'de rögar kapaklarını çalan 2 hırsız, 177 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı. Yakalanan Mustafa K. ve Dilara B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, suç eşyasını satın alan Zübeyde C. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de rögar kapağı hırsızları 177 saatlik güvenlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı.

Osmaniye'de bazı sokaklarda bulunan rögar kapaklarını çaldığı tespit edilen 2 hırsız 177 saatlik güvenlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerde bulunan rögar kapakları çalındı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 177 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler rögar kapaklarını çaldığı tespit edilen 7 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa K. ve 3 suç kaydı bulunan Dilara B.'yi yakaladı. Adli makamlarca tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Suç eşyasını satın alan 8 adet suç kaydı bulunan Zübeyde C. isimli kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Güvenlik osmaniye Politika 3-sayfa Suç

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