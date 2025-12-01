Haberler

Osmaniye'de Pusudan Kurtulan Şahıs Kaza Yaptı, Şüpheliler Yakalandı

Osmaniye'de husumetlileri tarafından kurulan pusudan silahın tutukluk yapması nedeniyle kurtulan bir şahıs, trafikte kaza yaptı. Olayın failleri 26 güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Osmaniye'de husumetlileri tarafından kurulan pusudan silahın tutukluk yapması nedeniyle kurtuldu, kaza yapmaktan kurtulamadı. Olayın failleri, polis tarafından yapılan kapsamlı çalışma sonucu yakalandı.

Olay, 25 Kasım 2025 tarihinde Alparslan Türkeş Caddesi, Atatürk Caddesi ve Akyar Caddesi güzergahlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağdurun aracını takip eden şüpheliler, geçiş güzergahına pusu kurarak aracı trafikte sıkıştırdı. Şüphelilerden birinin ateş etmeye çalıştığı ancak kullanılan tüfeğin tutukluk yaptığı belirlendi. Pusudan kurtulan şahsı trafikte takip ederek kaza yapmasına sebep oldular.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için 26 farklı güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışma neticesinde saldırı girişiminin şüphelileri H.A.G., P.G. ve E.U. olarak tespit edildi.

Şüpheliler, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
