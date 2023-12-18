Osmaniye'de polis asayiş uygulamalarında 21 şahıs tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı eşya ele geçirdi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 170 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 7 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 47 muhtelif fişek, 2 bin 890 lira kumar parası, 361.54 gram uyuşturucu, 263 uyuşturucu hap, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 6 çalıntı inşaat demiri, 1 çalıntı klima ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 530 lira ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - OSMANİYE