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Osmaniye'de PKK/KCK Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/KCK Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen Atakan U. ve Ayşe U.'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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