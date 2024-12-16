Osmaniye'de PKK/KCK Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.Ç ve A.Z. isimli şahıslar gözaltına alınarak, ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE