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Osmaniye'de PKK/KCK Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/KCK Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de terörle mücadele ekipleri tarafından sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. İkametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.Ç ve A.Z. isimli şahıslar gözaltına alınarak, ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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