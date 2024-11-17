Osmaniye'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, aracın tamamen yanmasına yol açtı. Yangını gören vatandaşlar durumu acil servise bildirdi, itfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Cengiztopel Mahallesi'nde yeni otogar yakınlarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler aracı sararken, yangını görenler durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE