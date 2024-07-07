Osmaniye'de oyun oynarken demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilkokulun girişinde oyun oynayan çocuk, korkuluklara kafasını sokarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sakinleştirerek kurtardı.
Osmaniye'de oyun oynarken demir korkuluğa kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmet Nuri Arıoğlu ilkokulunda girişinde oyun oynayan çocuk korkuluklara kafasını soktu. Daha sonra kafasını çıkaramayan çocuk, ağlamaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğunu önce sakinleştirdi daha sonrada sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı. - OSMANİYE