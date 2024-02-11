Osmaniye'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Osmaniye'de durdurulan bir otomobilde ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde bulundu. 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında 646 uyuşturucu hap, 28.09 gram metanfetamin, 0.99 gram bonzai, 0.47 gram kubar ele geçirildi. Gözaltına Halid E.(25) tutuklanırken A.K (27), M.H (28), S.H (26) isimli yabancı uyruklu 3 şahıs sınır dışı edildi. - OSMANİYE