Osmaniye'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE