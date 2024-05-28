Osmaniye'de Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında Buket B. yönetimindeki 27 AV 231 plakalı Ford marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Buket B. otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem G. ve Ayşe G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE