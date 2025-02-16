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Osmaniye'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Osmaniye'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
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Osmaniye'de bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de bir otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada yaralanan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Evren Ş. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyü yakınlarında sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, kanal içerisinde sedyeye bağlanan iple yukarı çekildı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldrırılırken, kazayla ilgili soruşturma vaşlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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