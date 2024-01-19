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Osmaniye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi DSi kanalı mevkinde meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Osmaniye Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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