Osmaniye'de Otobüste Skunk Maddesi Bulundu
Osmaniye'de yol uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, Süleyman T.'nin valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de, otobüste valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi bulunan Süleyman T. tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada isimli Süleyman T. şahsa ait valizde 11 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Süleyman T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE