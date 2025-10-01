Osmaniye'de Otobüste Kaçak Elektronik Sigara ve Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de otobüsün çamurluğuna zulalanmış kaçak elektronik sigara ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste çamurluk üzerine yapılan gizli bölmede kaçak elektronik sigara, puro ve kaçak sigara ele geçirildi. Otobüste yapılan aramada 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal gümrük kaçağı puro bulundu.

Olayla ilgili M.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - OSMANİYE