Osmaniye'de Otobüste Kaçak Elektronik Sigara ve Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de Otobüste Kaçak Elektronik Sigara ve Sigara Ele Geçirildi
Osmaniye'de bir otobüste yapılan aramada çamurluğa zulalanmış kaçak elektronik sigara ve sigara bulundu. 760 paket gümrük kaçağı sigara ile birlikte 394 adet elektronik sigara ele geçirildi. M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste çamurluk üzerine yapılan gizli bölmede kaçak elektronik sigara, puro ve kaçak sigara ele geçirildi. Otobüste yapılan aramada 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal gümrük kaçağı puro bulundu.

Olayla ilgili M.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
