Osmaniye'de Oto Galeride Silahlı Kavga: 5 Gözaltı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir oto galerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle iş yerine ateş açıldığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Düziçi ilçesi Kurtbeyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. ve M.T.'ye ait oto galerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptan bir kişi pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - OSMANİYE