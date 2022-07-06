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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

AA - 3. Sayfa
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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler, muhtemel yangınları önlemek amacıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye'de son yıllarda büyük orman yangınları yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar, orman idaresinde ihaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresince çalıştırılan kişiler hariç, yasaklanmıştır."

AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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