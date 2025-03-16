Osmaniye'de Orman Yangını Sürekli Mücadele Altında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Elbeyli köyü kıllık mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede zeytin bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbarın ardından bölgeye Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için müdahaleye başladı. - OSMANİYE