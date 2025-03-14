Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dekar örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE