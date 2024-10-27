Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de iki ayrı bölgede çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı kalecik mevkii ve Bahçe ilçesine bağlı Burkaçlı köyünde bulunan 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik karadan yapılan müdahale sonrası öncelikle yangın kontrol altına alındı. Daha sonra söndürüldü. Yangın sonrası kalecik mevkiinde 3 dekarlık ve Burkaçlı köyünde 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor. - OSMANİYE