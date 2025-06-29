Osmaniye'de Orman Yangını Başladı
Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın bölgesinde dumanlar yükseliyor ve yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde orman yangını başladı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyü Hamam mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa