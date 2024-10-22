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Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'de Orman Yangını
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Akarca mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olaya hızlıca müdahale etmeye başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Kadirli ilçesi Akarca mevkiinde meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına kısa sürede karadan müdahale başladı. Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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