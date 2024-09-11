Osmaniye'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Osmaniye'de jandarma ekipleri, okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde güvenlik tedbiri alarak okul servis araçlarını denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim başlamasıyla sorumluluk sahasındaki 41 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde denetim yaptı. "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması" çerçevesinde yapılan denetimlerde 221 araç, 92 okul servisi ve 62 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca sorumluluk bölgesinde bulunan okul önleri ve çevrelerindeki özelliğini kaybetmiş yaya geçitleri, okul geçidi ve hız sınırı levhaları ilgili kurumlarla koordine edilerek yenileme çalışması yapıldı. - OSMANİYE