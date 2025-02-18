Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı

Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Osmaniye'de Okul Çevresinde Dron Destekli Denetim

Osmaniye'de Okul Çevresinde Dron Destekli Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, okul çevresinde dron desteğiyle asayiş, narkotik ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 3 bin 143 şahıs ve 283 araç sorgulandı, 8 araca cezai işlem uygulandı.

Osmaniye'de okul çevresinde dron destekli asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde 3 bin 143 şahıs ve 283 araç sorgulandı, 8 araca cezai işlem uygulandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretim ortamını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul ve çevresinde asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde 3 bin 143 şahıs ve 283 araç sorgulandı, 8 araca cezai işlem uygulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
img

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
img

Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi

Devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcuları da zora sokan pozisyon
Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı

Para var huzur var! Şimdi de kulüp satın aldı
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.