İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin cinayetinde tutuklanan ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

Osmaniye'de Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Osmaniye'de Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimleri vermeye devam ediyor. SİBERAY Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde siber zorbalık, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık gibi konular ele alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Osmaniye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SİBERAY Programı kapsamında Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi.

Eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulması hedefleniyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
img

Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.