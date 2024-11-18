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Osmaniye'de Öğrenci Servisi Takla Attı, 2 Yaralı

Osmaniye'de Öğrenci Servisi Takla Attı, 2 Yaralı
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Osmaniye'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden öğrenci servisi takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, okul servisinde öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Osmaniye'de öğrenci servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Berke Baraj yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki 80 AGN 547 plakalı okul servisi yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından servisten çıkarılan sürücü Süleyman A. ve serviste hostes olarak bulunan Y.K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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