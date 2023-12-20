Osmaniye'de Narkotik Köpeği Poyraz, Kasım Ayının Köpeği Seçildi

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen 'Poyraz' adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayı narkotik köpeği seçildi.

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen "Poyraz" adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayı narkotik köpeği seçildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan narkotik dedektör arama köpeği "Poyraz", hassas burnuyla suçlulara göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Kasım ayı içerisindeki 236 kilo 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalaması ile 'Türkiye geneli narkotik dedektör köpekleri' arasından kasım ayının köpeği olarak seçildi. - OSMANİYE