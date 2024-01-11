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Osmaniye'de 'Narkogüç' Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik malzemeler ele geçirildi.

Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 8 şahıs tutuklandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 168,25 gram bonzai, 39,14 gram esrar, 1 esrar ezme aparatı ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 20 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S., 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan İrfan U., 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Arif S., 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Süleyman Taha S., İsmail D.,Mustafa A., Furkan B. ve Fatma B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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