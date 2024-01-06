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Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşa ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Özkanlar Sokak'ta Mahir Filiz isimli vatandaşa ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar oluştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Osmaniye İtfaiye Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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