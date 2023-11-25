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Osmaniye'de motosikletin çarptığı engelli hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.Ç. yönetimindeki motosiklet caddede seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Levent Ceren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceren olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Yerel Trafik Kaza 3. Sayfa Haberler

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