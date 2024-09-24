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Osmaniye'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Anne ve Oğul Ağır Yaralı

Osmaniye'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Anne ve Oğul Ağır Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu anne ve oğlu ağır yaralandı. Olayda sağlık ekipleri ve polis başarılı bir şekilde müdahale etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada, motosiklette bulunan anne ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi. Musa Ç.'nin kullandığı 33 D 8097 plakalı kamyonet ile Ökkeş Ç.'nin kullandığı 33 AIU 485 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Cihangül Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik osmaniye 3-sayfa Düziçi Polis Yaşam Kaza

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